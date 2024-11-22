TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! Montella ile yollar ayrılacak mı?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Uluslar A Ligi'ne direkt çıkılamaması sonrası eleştirilen Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında konuştu. Hacıosmanoğlu, ayrılık iddialarına değinerek teknik ekip ve planlamaya güvendiklerini vurguladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu aa

BEN KALDIĞIM SÜRECE SENİNLE DEVAM EDECEĞİZ

Katıldığı canlı yayın porgramında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ile ilgili olarak; "Montella'nın oyuncularla muhteşem bir ilişkisi var. Bir aile ortamı var. Bizim de aramız iyi, biz kendisini seviyoruz. İtalyanlar ile frekansımız tutuyor. O da bizi seviyor. Şu anda güzel bir aile ortamı var. İnsanlar hocanın gittiğini düşündüler. Hatta tazminatını da yazdılar. Adana Demirspor'da oynarken 'Roma'dan teklif gelirse giderim maddesi koymuştu ama milli takımda bu madde yoktu. Roma konusuyla ilgili bizimle konuşmak istedi. Böyle bir teklif geldiğini söyledi. Ama hoca kendisi bize konuyu anlattı. Bize, 'bazen tekliflere hayır demeyi bilirim yarın beni kovacaksanız, Roma'ya gideyim' dedi. Biz kendisine iki maçın sonucuna bakarak yol yürümüyoruz. Ben kaldığım sürece seninle devam edeceğiz dedim. Roma'nın teklifini reddedip bizimle devam etme kararı aldı." dedi.