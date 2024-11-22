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A Milli Takım play-off turunda Macaristan'la eşleşti

Giriş: 22.11.2024 14:27 Güncelleme: 22.11.2024 14:35
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A Milli Takım play-off turunda Macaristan’la eşleşti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti. İlk maç 20 Mart 2025'te Türkiye'de, rövanş ise 23 Mart 2025 tarihinde deplasmanda oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım Türkiye'nin play-off'taki rakipleri belli oldu.

A Millî Takım, play-off'ta Macaristan ile oynayacak. İşte detaylar...

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU!

A Millî Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde play-off'taki rakibi belli oldu. Millîler, Macaristan ile eşleşti.

İlk maç 20 Mart 2025'te Türkiye'de, rövanş ise 23 Mart 2025 tarihinde deplasmanda oynanacak.

LİG B/C PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Kosova-İzlanda

Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya - Slovenya

LİG C/D PLAY-OFF'LARI

Cebelitarık-Letonya

Malta-Lüksemburg

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