A Milli Takım play-off turunda Macaristan'la eşleşti
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti. İlk maç 20 Mart 2025'te Türkiye'de, rövanş ise 23 Mart 2025 tarihinde deplasmanda oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım Türkiye'nin play-off'taki rakipleri belli oldu.
A Millî Takım, play-off'ta Macaristan ile oynayacak. İşte detaylar...
TÜRKİYE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU!
A Millî Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde play-off'taki rakibi belli oldu. Millîler, Macaristan ile eşleşti.
İlk maç 20 Mart 2025'te Türkiye'de, rövanş ise 23 Mart 2025 tarihinde deplasmanda oynanacak.
LİG B/C PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Kosova-İzlanda
Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti
Ermenistan - Gürcistan
Slovakya - Slovenya
LİG C/D PLAY-OFF'LARI
Cebelitarık-Letonya
Malta-Lüksemburg