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Pendikspor'a 3 dönem transfer yasağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 13:00 Güncelleme: 19.11.2024 13:03
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Pendikspor’a 3 dönem transfer yasağı

TFF 1. Lig 'de mücadele eden Pendikspor'a FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı getirildi. Pendikspor bu sezon çıktığı 12 maçta sadece 17 puan toplayabildi.

Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen ve bu sezon 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Pendikspor'a kötü haber geldi. İstanbul ekibi Pendikspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası geldi.

FIFA'dan yapılan açıklamada Pendik'e 14 Kasım'dan başlamak üzere 3 dönem transfer yasağı getirildiği belirtildi. Bu sezon çıktığı 12 maçta 17 puan toplayan Pendikspor, 13. sırada yer alıyor.

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