Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen ve bu sezon 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Pendikspor'a kötü haber geldi. İstanbul ekibi Pendikspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası geldi.

FIFA'dan yapılan açıklamada Pendik'e 14 Kasım'dan başlamak üzere 3 dönem transfer yasağı getirildiği belirtildi. Bu sezon çıktığı 12 maçta 17 puan toplayan Pendikspor, 13. sırada yer alıyor.