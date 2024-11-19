Karadağ-Türkiye maçı bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'taki son sınavına çıkıyor. Milliler, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde, iki takımın da muhtemel 11’leri netleşirken, futbolseverler maçın yayın bilgileri ve detaylarını merakla araştırıyor. Peki Karadağ-Türkiye maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik mücadele Türkiye'nin A Ligi'ne yükselme şansını belirleyecek. Milliler, Galler ile oynadıkları son maçta evinde beraberlikle ayrılırken Karadağ'ı mağlup etmeleri halinde üst lige çıkma yolunda önemli bir adım atacaklar.
Karadağ-Türkiye Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
Bugün akşam oynanacak Karadağ Türkiye maçı, Niksic Şehir Stadı'nda yapılacak ve saat 22:45'te başlayacak. Bu zorlu mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Milli takımımızın kaderini belirleyecek maç futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor.
Muhtemel 11'ler
Karadağ: Nikic, Gasevic, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Jankovic, Bakic, Jovovic, Camaj, Krstovic, Jovetic.
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Eren, Orkun, İsmail, Arda Güler, Yunus, Kerem, Barış Alper.
Son Maçta Galibiyet Gelmişti
Türk futbolseverler, Karadağ ile son olarak Samsun'da karşılaşmıştı. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'taki bu maçta Milliler, rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet almıştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada, Türkiye'nin galibiyet golünü 69. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetmişti.
İki Ekip Arasında Geride Kalan Maçlar
Karadağ ile Türkiye, 2016 yılından bu yana 4 kez karşı karşıya geldi. İlk maç, 29 Mayıs 2016'da Antalya'da oynandı ve Türkiye, Mehmet Topal'ın 90+4'te attığı golle 1-0 galip geldi. Sonraki yıllarda oynanan özel karşılaşmalar ise daha zorlu geçti. 2018'deki maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi, 2021 yılında ise yine 2-2'lik bir skorla tamamlanan karşılaşma yaşandı. Karadağ'ın ev sahipliğinde ise Türkiye, 2021'deki eleme maçında 2-1'lik skorla galip gelmeyi başarmıştı.
Kritik Maçın Önemi
Bu akşamki maç, A Milli Takım için büyük bir anlam taşıyor. Karadağ karşısında alınacak bir galibiyet Türkiye'nin A Ligi'ne yükselmesi için yeterli olacak. Milliler, Galler ile evinde oynadıkları maçta 1-1'lik beraberlik alarak puanını artırmıştı, ancak Karadağ galibiyeti, gruptan çıkma şanslarını pekiştirecek.
Türkiye'nin bu zorlu karşılaşmaya nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacağı ve sahadaki performansı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ı mağlup ederek, bir üst lige çıkmayı hedefliyor.