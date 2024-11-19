Karadağ-Türkiye maçı bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik mücadele Türkiye'nin A Ligi'ne yükselme şansını belirleyecek. Milliler, Galler ile oynadıkları son maçta evinde beraberlikle ayrılırken Karadağ'ı mağlup etmeleri halinde üst lige çıkma yolunda önemli bir adım atacaklar.

Karadağ-Türkiye Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Bugün akşam oynanacak Karadağ Türkiye maçı, Niksic Şehir Stadı'nda yapılacak ve saat 22:45'te başlayacak. Bu zorlu mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Milli takımımızın kaderini belirleyecek maç futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor.

Muhtemel 11'ler

Karadağ: Nikic, Gasevic, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Jankovic, Bakic, Jovovic, Camaj, Krstovic, Jovetic.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Eren, Orkun, İsmail, Arda Güler, Yunus, Kerem, Barış Alper.

Son Maçta Galibiyet Gelmişti

Türk futbolseverler, Karadağ ile son olarak Samsun'da karşılaşmıştı. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'taki bu maçta Milliler, rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet almıştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada, Türkiye'nin galibiyet golünü 69. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetmişti.

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İki Ekip Arasında Geride Kalan Maçlar

Karadağ ile Türkiye, 2016 yılından bu yana 4 kez karşı karşıya geldi. İlk maç, 29 Mayıs 2016'da Antalya'da oynandı ve Türkiye, Mehmet Topal'ın 90+4'te attığı golle 1-0 galip geldi. Sonraki yıllarda oynanan özel karşılaşmalar ise daha zorlu geçti. 2018'deki maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi, 2021 yılında ise yine 2-2'lik bir skorla tamamlanan karşılaşma yaşandı. Karadağ'ın ev sahipliğinde ise Türkiye, 2021'deki eleme maçında 2-1'lik skorla galip gelmeyi başarmıştı.

Kritik Maçın Önemi

Bu akşamki maç, A Milli Takım için büyük bir anlam taşıyor. Karadağ karşısında alınacak bir galibiyet Türkiye'nin A Ligi'ne yükselmesi için yeterli olacak. Milliler, Galler ile evinde oynadıkları maçta 1-1'lik beraberlik alarak puanını artırmıştı, ancak Karadağ galibiyeti, gruptan çıkma şanslarını pekiştirecek.

Türkiye'nin bu zorlu karşılaşmaya nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacağı ve sahadaki performansı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ı mağlup ederek, bir üst lige çıkmayı hedefliyor.