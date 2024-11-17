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Milli Takım kadrosunda değişiklik! O isim dahil edildi

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 12:41
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Milli Takım kadrosunda değişiklik! O isim dahil edildi

TFF, Galler maçında gördüğü sarı kart ile Karadağ maçı öncesi cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın milli takım kampından ayrıldığını açıkladı. Kampa Bardakcı yerine, Ümit Milli Takım'da bulunan Cihan Çanak dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galler maçında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın kamptan ayrıldığını açıkladı. Ümit Milli Takım'dan Cihan Çanak'ın kadroya dahil edildiği belirtildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
A Millî Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.

Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

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