Milli Takım’da sakatlık şoku! Deniz Gül kadrodan çıkartıldı

A Milli Takımımızın Galler maçı öncesi yaptığı antrenmanda, Milli Takım'da ilk defa yerini alan Deniz Gül sakatlık yaşaması üzere aday kadrodan çıkarıldı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"A Millî Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken, yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dâhil edildi. 22 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katıldı."