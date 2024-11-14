Jake Paul kimdir, kaç yaşında, boks rekoru nedir? Yaşı, boyu ve kilosu

YouTube platformunda 20,8 milyon aboneye ulaşan Jake Paul, boks dünyasında çıktığı 11 maçın 10'unu galibiyet ile tamamladı. ABD'li boksör Paul'un hayatı Mike Tyson Jake Paul Boks maçı öncesinde merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Jake Paul'un kariyer hayatı…

Jake Paul Kimdir? (AA)

Jake Paul Kimdir?

Jake Joseph Paul, 17 Ocak 1997'de ABD'de dünyaya geldi. Kariyerine ilk olarak Vine platformunda kısa videolar paylaşarak adım atan Paul, Vine'ın kapanmasıyla birlikte YouTube'a yöneldi. Vine kapatılmadan önce 5,3 milyon takipçi ile 2 milyar görüntülenme sayısına sahipti. Şuan ise Mayıs 2014'te açtığı YouTube platformunda 20,8 milyon aboneye ve toplam 7,6 milyar görüntülenmeye sahip.

Jake Paul, 2016-2018 yıllarında Disney Channel'ın dizisi Bizaardvark'ta Dirk Mann karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerine de adım attı. Jake Paul, 2017, 2018, 2021 ve 2023 yıllarında en yüksek ücretli YouTube içerik üreticileri arasında yer aldı.

Jake Paul Kimdir? (AA)

Jake Paul'un Boks Kariyeri

Jake Paul'un boks macerası, Ağustos 2018'de Deji Olatunji'ye karşı çıktığı amatör bir maçla başladı. Teknik nakavtla kazandığı bu maç, onun profesyonel arenada da yer almasına önayak oldu. Ocak 2020'de AnEsonGib ile ilk profesyonel karşılaşmasına çıkan Jake Paul, o günden sonra birçok farklı dövüşçüyle karşılaştı. NBA eski oyuncularından Nate Robinson ve MMA dünyasından Tyron Woodley gibi isimleri yenen Paul, kariyerinde sadece bir mağlubiyet yaşadı. Bu yenilgi, Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan maçta, Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury'ye karşı gerçekleşti.

Jake Paul Kimdir? (AA)

Jake Paul'un Yaşı, Boyu ve Kilosu

Jake Paul'un boks kariyeri dışında yaşı, boyu ve kilosu da sıkça merak ediliyor. 27 yaşında olan Jake Paul, 17 Ocak 1997 tarihinde Cleveland, Ohio'da dünyaya geldi. Jake Paul'un boyu 1.85 m, kilosu ise 87 kg olarak yer alıyor.