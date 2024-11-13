MHK Kulüpler Birliği’ne mi devredilecek? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan açıklama

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Hacıosmanoğlu ve Arat açıklamalar yaptı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"KULÜPLERİN YABANCI VAR HAKEMİ İSTEĞİ VAR"

VAR'daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi.

"PROFESYONEL BİR YAPIYA GEÇMEK İSTİYORUZ"

A Milli Takım maçlarından sonra MHK semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hala çocuklarımıza inanıyoruz. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak alternatif planlara bakacağız.

MHK'yi kulüpler birlikte profesyonel bir yapıya geçirmek istiyoruz. Bunun için çalışma var.

"MHK'NİN YETKİLERİNİ KULÜPLERE VEREBİLİRİZ"

"Hataların bitmesi için özveri ile çalışıyoruz. Bize inanan var, inanmayan var. MHK'nın yetkilerini kulüplere verebiliriz. Sayın başkana bize inandığı için teşekkür ederim. Allah bizleri bu insanlara karşı mahcup etmesin. Bu kadar tepki almaktansa belli bir noktada bırakırız. Burada duralım diye bir iddiamız yok ama bir çarpık düzen var, bunu düzeltmek için uğraşıyoruz. Allah bunu inşallah bize nasip eder."

"HAKSIZLIKLARA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise şu ifadeleri kullandı:

Sayın başkan buraya gelirken çok önemli sözler verdi. Kendisine, kişiliğine ve ekibine inanıyoruz. Camiamızın sıkıntılarını ilettim. Sayın başkan çok açık sözlü, biz de kapalı kapılar ardında değil net bir şekilde açıkça söyledik. Kendisi de size anlattı. Sıkıntılarımız camiada büyük üzüntülere neden oluyor. Haksızlığa artık insanlar tahammül edemiyor.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat (AA)

"VAR'DA YABANCI HAKEM ISRARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Hakemler duyarlılık göstermesi, ülkede sosyolojik sıkıntılar meydana gelir. Avrupa'da da oynuyoruz, orada sıkıntı yaşamıyoruz. Türkiye'de daha adaletli olunmalı. VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz. Vatandaş artık bu konuda sıkıntılı.