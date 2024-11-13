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Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 15:54
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Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmalarını tamamlayan Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un özel işleri nedeniyle ülkesinde bulunması nedeniyle antrenmanın yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaklaşık bir saat 15 dakika süren idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldığı ifade edildi. 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın, taktiksel çalışmalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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