Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un özel işleri nedeniyle ülkesinde bulunması nedeniyle antrenmanın yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaklaşık bir saat 15 dakika süren idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldığı ifade edildi. 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın, taktiksel çalışmalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.