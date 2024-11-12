Alperen Şengün alev aldı! 27 sayıyla en skorer oyuncu

NBA'e 5 maçla devam edildi. Rockets'ın Wizards'ı konuk ettiği maçın en skoreri olan Alperen Şengün, 31 dakika sahada kalarak 27 sayı, 17 ribaunt, 3 asist ve 3 blokla oynadı. Alperen, bu sezon 11. maçında 8. kez "double-double" yapmayı başardı.

Rockets'ta Jalen Green 18 ve Amen Thompson 13 sayıyla sezonun 7. galibiyetine katkı sağladı.

Kyle Kuzma'nın 18 ve Corey Kispert'ın 12 sayısı ise Wizards'ın 7. mağlubiyetini engelleyemedi.

CAVALIERS'TAN 12'DE 12

Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u 119-113 mağlup ederek 12'de 12 yaptı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 36 sayı, 8 ribaunt ve Darius Garland 17 sayı, 5 asistle mücadele etti.

Sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta ise Zach LaVine 26, Nikola Vucevic ve Coby White 20'şer sayı kaydetti.

SONUÇLAR

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 116-96

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 134-128

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 105-107

Houston Rockets-Washington Wizards: 107-92

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 113-119