Milli Takım'da sakatlık nedeniyle flaş değişiklik!
UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile karşılaşacak olan milli takımda Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Eren Dinkci ve Yasin Özcan eklendi.
Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı duyuru ile yıldız oyuncunun UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'e karşı oynanacak olan maçın aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.