Galatasaray'da forvet bombası! Icardi'nin yerine Osimhen'in yanına...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ ön çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin yerine takviyesini İtalya'da buldu. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcilerimizden Galatasaray, RAMS Park'ta Tottenham'ı konuk etmişti Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi olmuştu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında sağ diz ön çapraz bağlarında kopuk ve menüsküsünde hasar tespit edilen Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı iddia edildi.
Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır." açıklamasını yapmıştı.
Bu kapsamda transfer çalışmalarına sürat veren Galatasaray, aradığı golcüyü İtalya'da buldu.
LUKA JOVIC BOMBASI
İtalyan basını, Milan'ın yıldız futbolcusu Luka Jovic'in ocak ayında yeni durağının Galatasaray olabileceğini iddia etti.