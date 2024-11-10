Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başanterenörü Ergin Ataman, Eurohoops'un haberine göre; Panathinaikos - Peristeri maçının ardından kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırıldı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Ergin Ataman'ın kendini iyi hissetmediği için basın toplantısına katılmadığı belirtildi. Başarılı başantrenörün öksürük şikayeti olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.