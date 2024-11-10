Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı!
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başanterenörü ve Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta çalışan Ergin Ataman, Panathinaikos - Peristeri maçının ardından kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başanterenörü Ergin Ataman, Eurohoops'un haberine göre; Panathinaikos - Peristeri maçının ardından kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırıldı.
TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI
Ergin Ataman'ın kendini iyi hissetmediği için basın toplantısına katılmadığı belirtildi. Başarılı başantrenörün öksürük şikayeti olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.