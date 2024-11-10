Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe: “İstemediğimiz bir yenilgi oldu”

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Şanlıurfaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, açıklamalarda bulundu.

Oyunu iki bölüme ayırmak gerektiğini belirten Karatepe, "Oyunun başından sonuna kadar iki bölüme ayırmak lazım. Kırmızı kart öncesi ve sonrası şeklinde. Öncelikle kırmızı kart gören oyuncumun ilk sarı kartının ağır olduğunu düşünüyorum. O dakikaya kadar çok iyi oynayan bir takımdık. Golü de bulduk. Oyunu pozitif yönlendirmeye çalıştık. Karttan sonra geçen haftadan iki tane stoperimin eksik olması, orayı tamamlayamamamız nedeniyle de birkaç hızlı hatayla da goller yedik. Oyun 11'e 11 devam etseydi çok farklı olacaktı. Maalesef kırmızı karttan sonra dengeyi kuramadık. Ondan sonra pozisyonlar da yakalamamıza rağmen tabii ki 10 kişiyle oynamak biraz zor. Eksik oyuncularımızın da olmasıyla oyunu çevirmekte zorlandık. İstemediğimiz bir yenilgi oldu. Milli arayı daha iyi değerlendirip daha iyi bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.