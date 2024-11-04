Milli tenisçi Zeynep Sönmez Meksika’da tarih yazdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 22 yaşındaki tenisçi, Meksika'da düzenlenen WTA 250 organizasyonundaki finalde dünya 93 numarası Li ile karşı karşıya geldi. Zeynep Sönmez, 1 saat 10 dakika süren müsabakayı 6-2 ve 6-1'lik setlerle kazanarak ilk WTA şampiyonluğunu elde etti.



Kariyerinin en önemli şampiyonluğunun ardından gözyaşlarını tutamayan ve büyük bir sevinç yaşayan Türk tenisçi, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Bu en büyük hayallerimden biriydi. Bu başarıyı elde etmek için 15 yıldır çalışıyorum. Şu an buradayım ve bunun benim için anlamı çok büyük. Başta ailem olmak üzere beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Tenisçi Zeynep Dönmez kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu kazandı (İHA)



Zeynep Sönmez, kazandığı bu başarıyla tek kadınlarda 36 basamak birden yükselerek adını 91. sıraya yazdırdı ve kariyer rekoru kırdı. Sönmez, bir WTA turnuvasında Çağla Büyükakçay'ın ardından teklerde şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci Türk tenisçi oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olarak kariyerinin ilk WTA 250 zaferini elde eden Zeynep Sönmez'i yayımladığı mesajla tebrik etti.



Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk sporu adına haftaya güzel bir haberle başladık. Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li rakibi Ann Li'yi mağlup ederek şampiyon olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i kutluyorum. Kariyerinin ilk WTA 250 Turnuvası zaferini elde eden Zeynep Sönmez'in başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Zeynep Sönmez, bu sonuçla Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan ikinci temsilcimiz oldu. Milli sporcumuzun gelecekte daha büyük zaferler kazanacağına yürekten inanıyor, başarılarının devamını diliyorum."

Bakan Bak'ın sosyal medya paylaşımı (X)