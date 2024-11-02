Kerem Aktürkoğlu coştu, Benfica galibiyete koştu! Milli yıldızdan tam 12 gol katkısı
Portekiz liginin dev takımlarından Benfica, 9'uncu hafta mücadelesinde Farense ile deplasmanda karşılaştı. Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu'nun asist yaptığı mücadeleden Lizbon temsilcisi 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Portekiz Süper Ligi'nin 10. haftasında Kerem Aktürkoğlu'nin 2 asistle yıldızlaştığı maçta Benfica, Farense'yi 2-1 mağlup etti.
Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde karşılaştığı Farense'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Benfica'nın galibiyet gollerini 21. dakikada Alvaro Carreras ve 54. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti.
Ev sahibi Farense'nin tek golü ise 15. dakikada Darío Poveda'dan geldi.
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, 76 dakika sahada kaldı. Orkun Kökçü ise 90+1'de oyundan çıktı.
Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Benfica, üçüncü sırada yer aldı. Farense ise 4 puanla son sırada kaldı.