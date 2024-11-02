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Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2024 21:54 Güncelleme: 02.11.2024 21:57
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Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile mücadele eden Beşiktaş evinde Lacivert-beyazlı takıma 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Siyah-beyazlı takım olağanüstü toplantı kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş Yönetimi yenilginin ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplantı kararı alındı.

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