Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş Yönetimi yenilginin ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplantı kararı alındı.

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