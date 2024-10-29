Kopa Trophy ödülünü Arda Güler mi kazandı? 2024 Ballon d'Or'da en iyi genç oyuncu ödülü kime verildi?
Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, uluslararası arenada dikkat çekici bir başarıya daha imza attı. Genç yetenek, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer alarak, futbolseverlerin ilgisini üstüne çekti. Peki Kopa Trophy ödülünü Arda Güler mi kazandı? 2024 Ballon d'Or'da en iyi genç oyuncu ödülü kime verildi?
Real Madrid forması giyen 21 yaş altı milli futbolcu Arda Güler, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için gösterilen 10 adaydan biri oldu. Genç yetenek, özellikle son dönemlerdeki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekerek bu prestijli ödülün güçlü adaylarından biri haline geldi.
Ballon d'Or Töreni Paris'te Gerçekleşti
Ballon d'Or ödül töreni, 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te bulunan Théâtre du Châtelet'te gerçekleştirildi. Bu törende Kopa Trophy ödülünün de sahibi belli oldu.
Kopa Trophy'nin Sahibi Kim Olacak?
Arda Güler yılın en iyi ikinci genç oyuncusu seçilirken ödül ise Lamine Yamal'ın oldu.
2024 Kopa Trophy ödülüne aday 10 futbolcu şu şekildeydi:
Arda Güler (19 yaşında) - Real Madrid
Pau Cubarsi (17 yaşında) - Barcelona
Alejandro Garnacho (20 yaşında) - Manchester United
Karim Konate (20 yaşında) - Salzburg
Kobbie Mainoo (19 yaşında) - Manchester United
Mathys Tel (19 yaşında) - Bayern Münih
Lamine Yamal (17 yaşında) - Barcelona
Warren Zaire-Emery (18 yaşında) - Paris Saint-Germain
Joao Neves (19 yaşında) - Paris Saint-Germain
Savinho (20 yaşında) - Manchester City