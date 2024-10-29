Kopa Trophy ödülünü Arda Güler mi kazandı? 2024 Ballon d’Or’da en iyi genç oyuncu ödülü kime verildi?

Real Madrid forması giyen 21 yaş altı milli futbolcu Arda Güler, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için gösterilen 10 adaydan biri oldu. Genç yetenek, özellikle son dönemlerdeki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekerek bu prestijli ödülün güçlü adaylarından biri haline geldi.

Ballon d'Or Töreni Paris'te Gerçekleşti

Ballon d'Or ödül töreni, 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te bulunan Théâtre du Châtelet'te gerçekleştirildi. Bu törende Kopa Trophy ödülünün de sahibi belli oldu.

Kopa Trophy'nin Sahibi Kim Olacak?

Arda Güler yılın en iyi ikinci genç oyuncusu seçilirken ödül ise Lamine Yamal'ın oldu.

2024 Kopa Trophy ödülüne aday 10 futbolcu şu şekildeydi:

Arda Güler (19 yaşında) - Real Madrid

Pau Cubarsi (17 yaşında) - Barcelona

Alejandro Garnacho (20 yaşında) - Manchester United

Karim Konate (20 yaşında) - Salzburg

Kobbie Mainoo (19 yaşında) - Manchester United

Mathys Tel (19 yaşında) - Bayern Münih

Lamine Yamal (17 yaşında) - Barcelona

Warren Zaire-Emery (18 yaşında) - Paris Saint-Germain

Joao Neves (19 yaşında) - Paris Saint-Germain

Savinho (20 yaşında) - Manchester City