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Manchester United Erik ten Hag ile yollarını ayırdı

Giriş: 28.10.2024 14:57 Güncelleme: 28.10.2024 15:05
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Manchester United Erik ten Hag ile yollarını ayırdı

Manchester United tarafından yapılan açıklamada teknik direktör Erik ten Hag ile yolların ayrıldığını resmen duyuruldu. Kırmızı şeytanları geçici olarak Ruud van Nistelrooy çalıştıracak.

Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Erik ten Hag, Manchester United Erkek Futbol Takımı A Takım Teknik Direktörü görevinden ayrıldı. Kendisine teşekkür eder ve ona kariyerinde iyi şanslar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Hollandalı çalıştırıcının yerine geçici teknik direktör olarak Ruud van Nistelrooy'un görev yapacağı belirtildi.

Manchester United, Erik ten Hag'ın görevine son verdi.

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