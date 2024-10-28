TOD tek maç satın alma var mı? 2024 GS-BJK derbi TOD TV üyeliği nasıl yapılır?

Dijital içerik platformlarının çeşitlendiği günümüzde, futbolseverler için TOD TV dikkat çeken bir alternatif haline geliyor. Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin maçlarını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler için çeşitli seçenekler sunan platform, kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Tek Maç Satın Alma Var Mı?

TOD TV'de tek maç satın alma seçeneği bulunmamaktadır. Kullanıcılar, farklı abonelik paketleri arasından tercih yaparak, içeriklere erişim sağlayabilirler. İşte TOD TV'nin mevcut abonelik seçenekleri ve ücretleri:

Sezonluk Süper Dolu Paketi: 329 TL

Sezonluk Süper Lig: 289 TL

Sezonluk Taraftar Paketleri: 189 TL

Aylık Süper Lig Paketleri: 69 TL

TOD TV Nedir?

TOD TV, taahhüt ve kurulum gerektirmeyen bir dijital içerik platformudur. Futbol maçları dışında, Trendyol Süper Lig, Premier League, Bundesliga ve Ligue 1 gibi liglerin karşılaşmalarını canlı izleme imkanı sunar. Ayrıca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi gibi farklı spor içerikleri ve birçok dizi, film, belgesel ile canlı TV kanallarına erişim sağlar.

Üyelik İşlemleri

TOD TV'ye üye olmak oldukça kolaydır. Kullanıcılar, spor ve eğlence paketlerinden kendilerine uygun olanı seçip platformun resmi web sitesi üzerinden üyelik işlemlerini gerçekleştirebilir. Üyelik sonrası izlemeye hemen başlanabilir.

Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

TOD TV üyeliğini iptal etmek isteyen kullanıcılar, todtv.com.tr adresindeki "Profilim" sekmesine tıklayarak "Paketlerim" bölümünden iptal işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayrıca, platformun Chat kanalı üzerinden de destek almak mümkündür. İptal süreci, kullanıcı dostu bir şekilde hızlıca tamamlanabilir.