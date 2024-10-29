Bursa Nilüfer FK - Ankaragücü: 2-3

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bursa Nilüfer FK ile Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Başkent ekibi, rakibini 3-2 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Riccardo Saponara, 55. dakikada Kevin Varga ve 68. dakikada Renaldo Cephas kaydetti. Bursa ekibinin 41. dakikada Hasan Gündoğdu ve 62. dakikada Aykut Çift ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

GOL | Bursa Nilüfer FK 0-1 MKE Ankaragücü

GOL | Bursa Nilüfer FK 1-1 MKE Ankaragücü

GOL | Bursa Nilüfer FK 1-2 MKE Ankaragücü

GOL | Bursa Nilüfer FK 2-2 MKE Ankaragücü

GOL | Bursa Nilüfer FK 2-3 MKE Ankaragücü