Kerem Aktürkoğlu Avrupa’da manşetleri süsledi: Öldürücü Türk!

Portekiz kariyerine fırtına gibi başlayan Kerem, yeşil sahalardaki üst düzey performansının yanı sıra attığı gollerden sonra yaptığı Harry Potter sevinciyle de futbolseverleri büyülemeye devam ediyor.

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Milli futbolcu, Benfica formasıyla şu ana kadar çıktığı 7 resmi maçta 8 gol ve 2 asiste imza attı. Portekiz Ligi'nde 4 maçta 5 gol atıp 2 asist yapan Kerem, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de takımı adına 3 maçta 3 gol kaydetti.

Son olarak ligde 5-0 kazandıkları Rio Ave maçında 3 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu, profesyonel kariyerinde 5. kez hat-trick yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basının internet sayfalarında da en çok konuşulan isim oldu.

fotoğraf: REUTERS

O'JOGO: ÖLDÜRÜCÜ TÜRK

"Kerem Aktürkoğlu gollerine Rio Ave karşısında da devam etti. Da Luz'da hat-trick yapan 'Öldürücü Türk'ün saha içinde bir çok yardımcısı vardı."

RECORD: HAT-TRICKTÜRKOĞLU

"Gol sihirbazlığı kutsal ilaçtı. Kerem Aktükoğlu Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından doğru reçeteyi buldu. Benfica'nın toplam üstünlüğü Kerem Aktürkoğlu'nun ön plana çıktığı bir galibiyete yol açtı."

Öte yandan Record gazetesi de diğer Portekiz'in spor gazeteleri gibi tam sayfa Kerem Aktürkoğlu kapağı ile çıktı. Kapakta ise Kerem Aktürkoğlu için Brezilyalı efsane Pele ile özdeşleşen 'Rei' yani 'Kral' lakabına yer verildi.

A BOLA: HAT-TRICKOĞLU'NU ÇAĞIRIN

"Kerem'in sihri mi? Hat-trickğlu'nu çağırın! Türk kanat oyuncusu parlamaya devam ediyor. Türk oyuncu Estádio da Luz'u gerçekten büyüledi. Da Luz'a her ayak bastığında gol attı."

"Oyunu iyi ve hızlı bir şekilde okuyor ve bu yüzden kaleye yakın bölgelerde bu kadar çok göze çarpıyor, aradan sonra hat-trick yaptığında da bunu bir kez daha gösterdi. Şu anda yedi maçta sekiz gol attı ve bu da 61. dakikada oyundan çıktığında aldığı alkışı açıklamaya yardımcı oluyor."

MAIS FUTEBOL: KEREM'İN EXPELLIARMUSU

"Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nun Expelliarmus'una tam kadro yanıt verdiği bir gece: Aursnes'in zekası, Di Maria'nın yaratıcılığı ve Aktürkoğlu'nun bitiriciliği, 90 dakika boyunca kaleciden başlayarak savunmada dengesiz ve topsuz alanda zayıf olan Vilacondenses'i tamamen yok etti."

"İlk yarı biterken Aktürkoğlu hat-trick yaptı ve biri Türk, diğeri Di Maria ve bir diğeri de Pavlidis'in kaçırdığı şanslar zaten orantısız olan sonucun daha da kötüye gitmesini engelledi."