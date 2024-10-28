Mario Balotelli yeni takımı Genoa için sağlık kontrolünden geçti

Adana Demirspor ile yollarını ayırdığı Temmuz 2024'ten bu yana boşta olan Mario Balotelli'nin Genoa'ya transferi resmiyete kavuşmak üzere. Bu sabah Genoa'nın kulüp binasına gelen Balotelli, sağlık muayenesinin geçtikten sonra öğleden sonra bireysel antrenman yapacak.

TRANSFERİ AÇIKLANACAK



İtalyan kulübünün, 34 yaşındaki futbolcunun transferini yakın zamanda resmen açıklaması bekleniyor.

BALOTELLI: YAKINDA HAZIR OLACAĞIM



Bu arada Balotelli, sağlık muayanesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve transferiyle ilgili olarak "Heyecanlıyım, gerçekten konuşmak istemiyorum, sadece başlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Golcü oyuncu, ne kadar sürede hazır olacağı sorusunu ise "Umarım yakında" sözleriyle cevapladı.