A Spor muhabiri Emre Kaplan’a çirkin saldırı! Darbe sonrası hastaneye kaldırıldı

Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın sonunda ortaklık karıştı. Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırı gerçekleştirildi.

HASAN ARAT'IN KORUMASINDA ÇİRKİN SALDIRI

Görgü tanıkları Beşiktaş yönetiminde isimler verirken, olayı gerçekleştiren ismin Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar olduğu ortaya çıktı. Gülnar'ın, Asbşakan Hüseyin Yücel'in aracına bindiğini söyledi.

Emre Kaplan arşiv (www.ahaber.com.tr)

KAPLAN HASTANEYE SEVK EDİLDİ



Menfur olay sonrası basın mensupları hep bir ağızdan tepkisini dile getirdi. Emre Kaplan, ambulansa alındı ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi

HÜSEYİN YÜCEL'DEN AÇIKLAMA

Diğer taraftan Hüseyin Yücel, maç sonu saldırıya uğrayan Emre Kaplan hakkında konuştu. Yücel açıklamasında; "Gazeteci kardeşimize geçmiş olsun. Böyle bir olayın kabul edilmesi söz konusu değil. Bu olayı kınıyorum. Feyyaz Hoca, ben ve Onur Göçmez basın toplantısına katıldık ve ayrıldık. Olayı öğrendik ve Sezgin arkadaşımız için 'Yapabileceği en büyük hatayı yapmış' dedim. Hakemden kan ağlıyoruz, maçın önüne geçen bir olay yaptı. Nereden bakarsanız tutarsızlık. Hasan Arat ile konuştum ve bilgisi var. Şoförü polise teslim oldu." dedi.

Galatasaray'ın paylaşımı (X)

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

"Maç sonu uğradığı çirkin saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan A Spor muhabiri Emre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Spor sahalarında yaşanan şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı (X)

BAKAN TUNÇ'UN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya dair sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Bakan Tunç, "Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emre Kaplan'a geçmiş olsun. Bu olayın kabul edilmesi söz konusu değil. Bu olayı kınıyorum. Sezgin arkadaşımız, yapabileceği en büyük hatayı yaptı. Hasan Arat'la konuştum, bilgisi var. İlgili kişi polise teslim oldu." dedi.