Nuri Şahin’den Sergen Yalçın’a ’hocalık’ cevabı: Nasıl geldiğimi Dortmund’a sorabilir

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, meslektaşı Sergen Yalçın'ın kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

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"REYTİNG İÇİN YAPILIYOR"

Söylediklerine çok güldüm. Bence komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Zaten bu yüzden reyting için yapılıyor. 'Ona buna sallayayım, konuşulsun' diyerek. Benim hayata felsefeme, değerlerime çok ters bir durum. Hiçbir zaman bir hocayı, futbolcuyu eleştirmem.

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"DORTMUND'A SORABİLİR NASIL GELDİĞİMİ"

Çünkü oyun hakkında konuşulmuyor. Dortmund'un beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorsa, gerekli departmanlarla konuşabilir. Kendi oğlum gelip 'Baba ne kadar komik yorum' dedi. 13 yaşındaki çocuk denk gelmiş.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Nuri Şahin'in Antalyaspor'da başarısız olduğunu söyleyen ve Borussia Dortmund'da görev almayı hak etmediğini ima eden Sergen Yalçın, "Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Soru bu. Antalya'da 2 sene çalış, hiçbir şey yapma. Hiçbir başarı yok. Sonra Dortmund'a hoca ol. Bu nasıl oluyor? Bu basit bir şey mi? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu?" sözlerine yer verdi.