Kasımpaşa deplasmanda Alanyaspor'u mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
57. dakikada Kasımpaşa'nın merkezden geliştirdiği atakta Ouanes'in pasında savunma arkasında topla buluşan Costa'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.
66. dakikada Alanyaspor karşılaşmadaki tek golünü attı. Sağ kanattan gelişen atakta Balkovec'in arka direğe ortasında Aliti'nin kafayla indirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Cordova meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
68. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Balkovec'in ortasına iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.
84. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Yasin Özcan'ın ceza sahasına ortasında Fall'ın gelişine vurduğu şutta topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere gönderdi.
Mücadele Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.