Inter’e Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter, Roma'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun MR'ının çekildiği ve sol uyluk bölgesinde sakatlık tespit edildiği duyuruldu.



Ayrıca tecrübeli futbolcunun durumunun gün gün takip edileceği de belirtildi.