Benfica’ya 3 yıl men tehlikesi!

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün forma giydiği Portekiz'in köklü kulübü Benfica, 3 yıl men cezasıyla karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

Portekiz basınında yer alan haberlerde Benfica'nın yolsuzluk ve vergi kaçırmakla suçlandığı belirtildi.

"BENFICA TARİHİNİN EN CİDDİ SPOR SUÇLAMASI"

Söz konusu haber için "Benfica tarihinin en ciddi spor suçlaması" başlığı atıldı.

6 AYDAN 3 YILA KADAR...

Portekiz Kamu Bakanlığı ve savcılık, suçlu bulunması halinde Benfica'nın 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesini talep etti.

Öte yandan haberde Benfica'nın suçlu bulunması halinde 5-8 puan silme ve para cezası alabileceği de aktarıldı.