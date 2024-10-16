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Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!

Giriş: 16.10.2024 21:02
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Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe’nin!

Fenerbahçe Medicana, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, dev kupayı 5. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe Medicana, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, dev kupayı 5. kez müzesine götürdü.

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