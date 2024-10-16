Süper Lig’de 9. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam edecek.
Süper Lig'de karşılaşmalar 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet adresinden duyuruldu.
Süper Lig'de 9. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
19 EKİM CUMARTESİ
13.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Zorbay Küçük
19.00 Eyüpspor - Göztepe: Turgut Doman
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan
20 EKİM PAZAR
13.30 Sivasspor - Hatayspor: Mehmet Türkmen
16.00 Beşiktaş - Konyaspor: Kadir Sağlam
19.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın
19.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu
21 EKİM PAZARTESİ
20.00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır