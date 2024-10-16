Süper Lig’de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig'de karşılaşmalar 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet adresinden duyuruldu.



Süper Lig'de 9. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:



19 EKİM CUMARTESİ



13.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler



16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Zorbay Küçük



19.00 Eyüpspor - Göztepe: Turgut Doman



19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan



20 EKİM PAZAR



13.30 Sivasspor - Hatayspor: Mehmet Türkmen



16.00 Beşiktaş - Konyaspor: Kadir Sağlam



19.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın



19.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu



21 EKİM PAZARTESİ



20.00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır