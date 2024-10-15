Vincenzo Montella’dan A Milli Futbol Takımına övgü

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Montella mücadeleyi değerlendirdi. Takımının performansından sonra çok gururlu olduğunu aktaran İtalyan teknik adam,"Muazzam bir performans gösteren futbolcularımla gerçekten inanılmaz gurur duyuyorum. Kötü zemin, kötü bir başlangıç olmasına rağmen tekrardan maça istediğimiz performansı bir şekilde koymaya gayret ettik ve başardık. Biliyorsunuz ki İzlanda Milli Takımı son Karadağ maçında sadece 10 tane şut kalesinde görmüştü. Galler karşısında da 8 şut görmüştü. Biz tek bir maçta 24 tane şut attık. Bu da onların kalesine ne kadar yakın olduğumuzu, kaleye ne kadar çok gidebildiğimizi gösteren bir detay. Futbolcularımızın duygusal olgunluk gösterdiği bir maçtı. Çünkü mücadele ve fedakarlıkların çok üst düzey olduğu bir maç oldu. O yüzden çok keyifli bir galibiyet oldu hepimiz için. İnanılmaz bir futbolcu grubuna sahibiz. Yani bu yüzden gerçekten çok mutluyuz. Çok da keyifliyiz. Onlarla beraber bu ilkleri yaşamaya da devam ediyoruz. Sağ olsunlar. Bir ay sonra umarım burada birinciliği de beraber kutlamaya başlarız. Çünkü hedefimiz biliyorsunuz A grubuna gitmek. Bir ay sonra umarım her şey istediğimiz gibi gider" diye konuştu.

"SONUNA KADAR İNANILMAZ BİR PERFORMANS VERDİLER"

Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Montella, "Takımımızın ne kadar böyle geometrileri oturmuş artık zaman zaman görebiliyoruz ve 4 tane farklı futbolcuyla 4 gol atıyoruz. O yüzden gerçekten çok umut verici. Çok gurur duyuyorum hepsiyle. Çünkü sonuna kadar inanılmaz bir performans verdiler" şeklinde konuştu.

Maçtan kareler (AA)

"BU TARZ GOLLER HER ZAMAN FARK YARATIR"

MONTELLA, KONUŞMASINI ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Buraya eski bir forvet olarak özellikle Kerem'in baskısında Arda'nın golü benim için çok mutluluk vericiydi. Çünkü böyle ofansif futbolcuların teknik kapasitesi bu kadar yüksek olmalarına rağmen bu kadar iyi bir mücadele vermeleri ve sonucunda gol atabilmeleri biliyorsunuz ki bu tarz goller her zaman fark yaratır. Takım olarak değil bireysel olarak da fark yaratır. Sonrasında tabelalarda her zaman o isimleri daha fazla gol atmış olarak görmüş oluruz" ifadelerini kullandı.

Maçtan kareler (AA)

"SADECE ONUN GİBİ BİR FUTBOLCU İKİNCİ DEFA PENALTIYI ATMAK İSTERDİ"

Maça dengeyi getiren golün altına imzasını atan İrfan Can Kahveci'nin golünden övgüyle söz eden tecrübeli teknik adam, "İrfan'ın golü teknik açıdan muazzam ötesiydi. Teknik anlamda Kerem'in golü de ayrı güzeldi ama ikinci penaltıyı kullanmak biliyorsunuz ki kolay değil. Hakan'ın da ikinci penaltıda bu soğukkanlılığı ve golü atması gerçekten gurur veriyor. Sadece onun gibi bir futbolcu ikinci defa penaltıyı atmak isterdi" değerlendirmesinde bulundu.