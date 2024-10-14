Hakem Halil Umut Meler’e saldıran Faruk Koca için 13 yıl hapis talebi

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca hakkında mütalaa açıklandı.

Koca hakkında, 'tehdit', 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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