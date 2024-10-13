İzlanda-Türkiye milli maçı ne zaman? İzlanda Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi puan durumu tablosunda liderliğini sürdürüyor. Milliler, 3. haftada Karadağ ile gerçekleştirdiği maçta elde ettiği 3 puanla bu konumunu güçlendirmişti. Şimdi ise sıradaki zorlu mücadele İzlanda ile olacak. Türkiye'nin İzlanda ile oynayacağı maçın saati ve tarihi, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. İşte, milli maçla ilgili tüm detaylar…

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak bu kritik karşılaşma, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

Maçın Hakemi ve Detayları

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'a, yine Polonya'dan gelen Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yardımcı hakemlik yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Marcin Kochanek görev alacak.

Türkiye, Grupta Lider Konumda

Milliler, gruptaki ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kalmış, ardından İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yenerek puanını 7'ye çıkaran Türkiye, liderlik koltuğunda oturuyor. Uluslar B Ligi puan durumuna göre;

Türkiye: 7

Galler: 5

İzlanda: 4

Karadağ: 0

Dördüncü grupta aynı gün Galler ile Karadağ da saat 21.45'te karşılaşacak.

İzlanda'nın Durumu

İzlanda ise gruba 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlamış, ardından Türkiye'ye 3-1 yenilmiş ve son maçında Galler ile 2-2 berabere kalmıştı. Bu nedenle, Türkiye'nin İzlanda karşısında elde edeceği galibiyet, gruptaki konumunu daha da sağlamlaştıracaktır.

Milli Takımda İki Eksik

Milli takım, İzlanda mücadelesi öncesinde iki önemli eksikle sahaya çıkacak. Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezası bulunan Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.