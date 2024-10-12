Hakan Çalhanoğlu: Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin Karadağ'ı 1-0 üstünlükle geçtiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İlk olarak Karadağ karşılaşmasını değerlendiren Çalhanoğlu, "Şimdi şöyle düşünmek lazım. Rakibi küçültmemek lazım. Sonuçta onlar da iyi oyunculara sahipler. Tabii zor bir zeminde biraz zorlandık. Sizler de eminim görmüşsünüzdür. Sonuna kadar inandık. Bugün oyundan kopmamaya çalıştık. Önemli olan buydu. Tabii golü bulduktan sonra biraz daha rahatladık. Ama en önemlisi tabii ki oyundan düşmemekti. Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Hakan Çalhanoğlu (AA)

İzlanda karşılaşmasına ilişkin de konuşarak hava şartlarından ötürü zorlu bir mücadele beklediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Önümüzdeki maç bizim için çok önemli olacak. Tabii Galler'in ve İzlanda'nın beraber oynaması bizim için iyi oldu. Orada zor bir maç bekliyor bizi. Sonuçta oraya gittiğim için biliyorum soğuk bir havada zor olacak. İnşallah oradan galip gelerek döneriz" diye konuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU MİLLİ TAKIMIN GRUPTAN ÇIKMA HEDEFİNE İLİŞKİNSE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Tabii ki gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Hedefimiz o. Maçtan sonra duyduk berabere kaldıklarını. Sevindik açıkçası. Ama şunu unutmamak gerekiyor. İzlanda zor bir rakip. Orada da zor bir maç olacağını biliyoruz. O yüzden şimdi dinlenme aşamasına geçeceğiz. Çünkü sonuçta 6,5 saat uçacağız. Zor bir süreç bizi bekliyor ama dediğim gibi ben takıma güveniyorum, inanıyoruz. Güzel bir havamız var. Bu galibetten sonra daha da güzel oluyor. Keyifli oluyor inşallah. Orada da en iyi şekilde döneriz. Ben gruptan çıkma şansımızı yüzde 90 görüyorum, yüzde 10'u bırakıyorum" şeklinde konuştu.