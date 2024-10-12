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İki Galatasaraylı yıldız milli takım kadrosundan çıkarıldı

Giriş: 12.10.2024 16:05 Güncelleme: 12.10.2024 16:08
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İki Galatasaraylı yıldız milli takım kadrosundan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda'ya deplasmanda konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz ve kart cezalısı Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'da forma giyen 2 oyuncunun aday kadrodan çıkarılmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı."

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