Türkiye - Karadağ | Muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

fotoğraf: AA

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Karadağ: Milan Mijatovic, Adam Marusic, Nikola Sipcic, Andrija Vukcevic, Milos Brnovic, Vladimir Jovovic, Driton Camaj, Stevan Jovetic, Nikola Krstovic, Stefan Mugosa

MAÇI HAKEMİ DANIELE CHIFFI

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

fotoğraf: AA

TÜRKİYE LİDER!

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu.

Üçüncü maçlar öncesinde Türkiye 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor.

Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Galler karşı karşıya gelecek.

fotoğraf: AA

VINCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 16'NCI MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 16'ncı sınavını Karadağ karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

İtalyan teknik adam yönetiminde 10'u resmi, 5'i özel 15 maça çıkan milliler 7 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 22 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 21 gol gördü.