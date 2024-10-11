Robert Prosinecki: ’Türkiye maçı öncesi üzerimde baskı var’

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da Türkiye ile karşılaşacak Karadağ'ın Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye'nin Vincenzo Montella ile dünyanın her takımıyla boy ölçüşecek bir takım olduğunu söyledi.

Prosinecki, maçın oynayacağı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye maçının kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin açıklamalarından satır başlıkları;

Karadağ Milli Takım Teknik Direktörü Robert Prosinecki (AA)

ÜZERİMİZDE BASKI VAR!

"Hepsi yıldız oyuncular. Türkiye, Montella ile dünyanın her takımıyla boy ölçüşecek bir takım oldu. Biz sakatlıklarla boğuşuyoruz. Yarın çok zor bir maç olacak. Türk Milli Takımı yeni gelen jenerasyonlarla birlikte çok iyi bir hava yakaladı. 2 maç kaybettik. Üzerimizde baskı var. Bizim çok acilen puan ve puanlar almamız lazım."

Karadağ Milli Takım Teknik Direktörü Robert Prosinecki (İHA)

ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK!

"Buraya defans yapmaya gelmedik. Orta sahaları çok kaliteli. Onları dengeleyeceğimiz bir kadro ile çıkacağız. Çok zor bir maç olacak. Biz önce orta sahada paylaşımı iyi yaparsak güzel bir maç olur."

ARDA'YI DA İZLİYORUM

"Real Madrid'de oynamak zor. Arda'yı da izliyorum, maçları da izliyorum. Arda süre buldukça daha da iyi olacaktır. Türkiye'de uzun zamanlar geçirdim. Çok güzel şeyler yaşamıştım."