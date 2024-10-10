Arda Güler’den Ancelotti ile gerginlik yaşadığı iddialarına yanıt

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi üçüncü maçında Samsun Stadyumu'nda yarın Karadağ'ı konuk edecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Arda Güler basın toplantısında soruları yanıtladı.

Vincenzo Montella'nın açıklamalarından satır başlıkları;

BU KONUDA ŞÜPHEM YOK!

"Her maç milli takımda final gözüyle bakılıyor. Az sürede iki maç oynanıyor. Onları en iyi şekilde geçirmek gerekiyor. Eylül ayında çok iyi sonuçlar aldık. Ekim ayı daha iyi olacak. Bu konuda şüphem yok. Sonuçlarımız çok iyiydi eylül ayında. Bu iki maçta da iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ekim ayından gayet ümitliyim. En iyi şekilde temsil edeceğimizi biliyorum."

REAL MADRİD KARAR VERECEK!

"Arda'nın geleceği için biz karar veremeyiz. Real Madrid karar verecek. Ben tabii ki futbolcularımızın daha çok oynamasını dilerim. Real Madrid'de oynamak demek, çok büyük rekabette olmak demek. Sezon başında sakatlığı oldu ama geçen sezona göre daha çok süre almaya başladı. Dünyanın en büyük kulübü. Orada olması ve yetişmesi, çok büyük anlam ifade ediyor."

BÜYÜK BİR HAVUZUMUZ VAR!

"Stoper konusunda endişe duymuyorum. Çok büyük bir havuzumuz var. Bu sene sakatlıklar oldu ama takip ettiğimiz genç profiller de var. O konuda bir endişe duymuyorum."

ÇOK İYİ BİR TAKIM

"Karadağ çok iyi bir takım. İlk iki maçta sonuçlar istedikleri gibi olmadı belki, ilk maçta duran toptan iki gol yediler. İkinci maçta da Galler'e karşı maçın başında geriye düştüler. Sadece sonuçlandıramadılar. Tehlikeli bir takım, sonsuz saygı duyuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp, sonuç almak istiyoruz."

BAHANE ÜRETMEYE GEREK YOK

"Bizim için çok önemli oyuncular yok ama şunu da söylemek lazım, bahane üretmeye gerek yok. Buradaki futbolcularımızın hepsine güveniyoruz. Ne kadar iyi futbolculara sahip olduğumuzu biliyorum. Eminim yarın istediğimiz futbolla istediğimiz sonucu alacağız."

Arda Güler ise;

HİÇBİR SORUN YOK

"Ancelotti ile aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Tabii ki her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok. Milli takıma da hizmet etmek istiyorum, goller, asistler yapmak istiyorum."

MİLLİ TAKIMLA KUPA KAZANMAK İSTİYORUM

"Kariyerimi bırakmadan inşallah milli takımla kupa kazanmak istiyorum. Başarılar kazanmak istiyorum. Rolle ilgili, bazen orta sahada, bazen sağ kanatta oynuyorum. Hocalarım ne isterse onları yapmaya çalışıyorum."

KAZANMAK İSTİYORUZ

"Yeniden Samsun'da olmak çok güzel. Kariyerimin en güzel gollerimden birini burada attım. İnşallah yarın da gol atarım ama öncelikle kazanmak istiyoruz."