Milli maç ne zaman oynanacak? Türkiye-Karadağ maçı hangi tarihte? A Milli Futbol Takımı maç program takvimi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, İtalyan teknik direktör Montella yönetiminde devam ediyor. Milliler, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılı performanslarıyla dikkat çekerek, Uluslar Ligi'nde zirveyi hedefliyor. B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Türkiye, Galler'den döndüğü beraberlik ile İzlanda karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun etkileyici performansıyla elde ettiği galibiyetle, Karadağ karşısında da benzer bir başarı yakalamayı umuyor.

Samsun'da Karadağ Rüzgârı

Türkiye, Uluslar Ligi B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynadığı maçlarda topladığı 4 puanla, Karadağ'la yapacağı mücadele öncesi liderliğini sürdürmek istiyor. Karadağ ise grubunda henüz puanla tanışmamış durumda. Bu önemli karşılaşma, 11 Ekim Cuma günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki üçüncü karşılaşması, TV8 ve Exxen platformlarından canlı yayınlanacak. Maç, izleyicilere şifresiz olarak sunulacak. Türkiye - Karadağ mücadelesinin ardından, millilerin 2024 Uluslar Ligi fikstürü şöyle şekillenecek:

📍11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ

📍14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

📍16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

📍19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

Uluslar Ligi Takvimi

UEFA Uluslar Ligi maçları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak. Haziran 2025'te düzenlenecek final turnuvasında yarı final, üçüncülük/dördüncülük ve final maçları tek maç üzerinden yapılacak. Ayrıca, UEFA Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2022 tarihli kararı gereği Rusya, 2024/25 UEFA Uluslar Ligi turnuvasına katılamayacak.