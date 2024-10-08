Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu açıklandı! İşte o liste...

Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcu listesi, Fransa'da bulunan Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yapılan istatistik araştırması sonucunda belli oldu.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan birer futbolcunun yer aldığı listede kimler kimler var.

İŞTE O LİSTE

1. Arda Güler | 73.2 milyon Euro (Real Madrid)

2. Kenan Yıldız | 62.6 milyon Euro (Juventus)

3. Orkun Kökçü | 43.2 milyon Euro (Benfica)

4. Hakan Çalhanoğlu | 40 milyon (Inter)

5. Kerem Aktürkoğlu | 35.4 milyon Euro (Benfica)

6. Ferdi Kadıoğlu | 31.2 milyon Euro (Brighton)

7. Semih Kılıçsoy | 27.6 milyon Euro (Beşiktaş)

8. Barış Alper Yılmaz | 26.3 milyon Euro (Galatasaray)

9. Can Uzun | 20.1 milyon Euro (Frankfurt)

10. Ozan Kabak | 15.1 milyon Euro (Hoffenheim)