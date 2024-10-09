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CANLI | Altay - Karaman FK (Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçı)

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 15:07 Güncelleme: 09.10.2024 15:07
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CANLI | Altay - Karaman FK Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Altay ile Karaman FK karşı karşıya geliyor. Kazananın adını bir üst tura yazdıracağı kritik karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken 2. tur maçında Altay ile Karaman FK kozlarını paylaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

KRİTİK KARŞILAŞMA A SPOR'DA

Altay - Karaman FK maçı 9 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'te başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

10 Ekim Perşembe:
13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor: Berkay Erdemir
14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor: Cihan Ölmez
14.00 Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor: Kaan Kara
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: Aykut Sergin
15.00 Uşakspor-Bursaspor: Armağan Çıbık
19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967: Berat Buğra Çelik.

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