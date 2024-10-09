CANLI | Altay - Karaman FK (Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçı)
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Altay ile Karaman FK karşı karşıya geliyor. Kazananın adını bir üst tura yazdıracağı kritik karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken 2. tur maçında Altay ile Karaman FK kozlarını paylaşıyor.
KRİTİK KARŞILAŞMA A SPOR'DA
Altay - Karaman FK maçı 9 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'te başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
10 Ekim Perşembe:
13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor: Berkay Erdemir
14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor: Cihan Ölmez
14.00 Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor: Kaan Kara
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: Aykut Sergin
15.00 Uşakspor-Bursaspor: Armağan Çıbık
19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967: Berat Buğra Çelik.