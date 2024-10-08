Zonguldak FK 2-2 Kırıkkale FK
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Zonguldak FK, 90+3. dakikada Ethem Pülgir’in attığı golle Kırıkkale FK karşısında skoru 2-2’ye getirerek beraberliği sağladı.
Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor. 2. Tur maçında Zonguldak FK ile Kırıkkale FK kozlarını paylaştı.
SKOR EŞİTLENDİ: KAZANAN YOK
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Zonguldak FK, 90+3. dakikada Ethem Pülgir'in attığı golle Kırıkkale FK karşısında skoru 2-2'ye getirerek beraberliği sağladı.
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ZONGULDAK FK 0-2 KIRIKKALE FK |GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ZONGULDAK FK 1-2 KIRIKKALE FK |GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ZONGULDAK FK 2-2 KIRIKKALE FK |GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçlarının programı şu şekilde:
8 Ekim Salı:
15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol (Karaelmas Kemal Köksal)
19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor (Fethiye İlçe)