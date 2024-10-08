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Zonguldak FK 2-2 Kırıkkale FK

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 15:06 Güncelleme: 08.10.2024 18:01
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Zonguldak FK 2-2 Kırıkkale FK

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Zonguldak FK, 90+3. dakikada Ethem Pülgir’in attığı golle Kırıkkale FK karşısında skoru 2-2’ye getirerek beraberliği sağladı.

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor. 2. Tur maçında Zonguldak FK ile Kırıkkale FK kozlarını paylaştı.

SKOR EŞİTLENDİ: KAZANAN YOK

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Zonguldak FK, 90+3. dakikada Ethem Pülgir'in attığı golle Kırıkkale FK karşısında skoru 2-2'ye getirerek beraberliği sağladı.

ZONGULDAK FK 0-1 KIRIKKALE FK |GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZONGULDAK FK 0-2 KIRIKKALE FK |GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZONGULDAK FK 1-2 KIRIKKALE FK |GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZONGULDAK FK 2-2 KIRIKKALE FK |GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçlarının programı şu şekilde:

8 Ekim Salı:
15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol (Karaelmas Kemal Köksal)
19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor (Fethiye İlçe)

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