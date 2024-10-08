08 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Hidayet Türkoğlu yeniden TBF başkanı seçildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 13:59 Güncelleme: 08.10.2024 14:07
ABONE OL
Hidayet Türkoğlu yeniden TBF başkanı seçildi

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Ankara'da yapılan Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hidayet Türkoğlu 133 oy alarak yeniden başkan seçildi.

DETAYLAR GELİYOR...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör