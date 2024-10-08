CANLI | Fethiyespor Düzcespor maçı
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Düzcespor karşı karşıya geliyor. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede Volkan Okur düdük çalıyor. Kritik randevuyu ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında heyecan devam ediyor. Fethiyespor ile Düzcespor takımları karşı karşıya geliyor.
Zorlu randevuyu ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. TUR PROGRAMI VE HAKEMLER
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
İşte düdük çalacak isimler...
8 Ekim Salı:
13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor: Efe Tanrıverdi (Kilis Belediyespor turladı)
15.00 Zonguldakspor-Kırıkkale FK Hatem Yarar (Kırıkkale FK turladı)
19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor: Volkan Okur
FETHİYESPOR DÜZCESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fethiyespor Düzcespor karşılaşması A Spor kanalı üzerinden aşağıdaki link aracılığıyla canlı aktarılacak.