CANLI | Fethiyespor Düzcespor maçı

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında heyecan devam ediyor. Fethiyespor ile Düzcespor takımları karşı karşıya geliyor.

https://www.ahaber.com.tr/canli-skor/takim/duzcespor/turkiye-kupasi/turkiye-kupasi-24-25

Zorlu randevuyu ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. TUR PROGRAMI VE HAKEMLER

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

İşte düdük çalacak isimler...

8 Ekim Salı:

13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor: Efe Tanrıverdi (Kilis Belediyespor turladı)

15.00 Zonguldakspor-Kırıkkale FK Hatem Yarar (Kırıkkale FK turladı)

19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor: Volkan Okur

FETHİYESPOR DÜZCESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor Düzcespor karşılaşması A Spor kanalı üzerinden aşağıdaki link aracılığıyla canlı aktarılacak.