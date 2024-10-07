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Süper Lig'de 8'inci haftanın VAR kayıtları yayınlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 20:05
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Süper Lig’de 8’inci haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Trendyol Süper Lig'de 8'inci hafta heyecanı sona erdi. Karşılaşmalarda sahada incelenen pozisyonların VAR kayıtları yayınlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 8'inci hafta maçlarının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını yayınladı.

İşte TFF tarafından yayınlanan VAR kayıtları:

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