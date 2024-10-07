Galatasaray’da Muslera’nın alternatifi Serie A’dan

Galatasaray'da 10 yılı aşkın süredir forma giyen Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılmasının planlandığı öğrenildi. Sözleşmesi geçtiğimiz sezon sona eren Uruguaylı file bekçisi ile 1 yıl daha anlaşmaya varılmıştı. Muslera'nın sezon sonunda ailevi sorunları nedeniyle takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

ALTERNATİFİ DE SERİE A'DAN

Sarı-kırmızılı ekibe Lazio'dan katılan Fernando Muslera'nın alternatifinin de İtalya'da forma giyen bir isim olduğu ortaya çıktı. Galatasaray'ın Napoli ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Alex Meret'i izlemeye aldığı öğrenildi.

GARDI TRANSFER İÇİN DEVREDE

Galatasaray'a birçok yıldız ismin transferinde başrol oynayan ünlü menajer Gardi'nin Meret için de devreye gireceği iddia edildi. Takvim.com.tr'nin haberine göre ünlü menajerin yönetime "Ocak'ta Meret ile temasa geçebilirim. Sezon sonu boşa çıkıyor. Transferi devre arasında bitirebiliriz." dediği belirtildi.