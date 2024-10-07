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Hull City hazırlık kampı için Antalya'da

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 18:07
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Hull City hazırlık kampı için Antalya’da

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City hazırlık kampı ve Alanyaspor ile dostluk maçı yapmak üzere bugün Antalya’ya iniş yaptı.

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Championship'te mücadele eden Hull City 7-12 Ekim tarihleri arasında hazırlık kampı yapmak için Antalya'da olacak.

Oynanacak dostluk maçı öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Tim Walter ve yıldız oyuncularının katılımıyla 10 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de basın toplantısı düzenlenecek.

Acun Ilıcalı basın mensuplarıyla Kaya Palazzo Belek'te bir araya gelerek soruları cevaplayacak. Basın toplantısında Hull City'nin yeni sezon stratejileri, takımın belirlediği hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için yapılan kapsamlı planlamalar ele alınacak.

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