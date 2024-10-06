Kerem Aktürkoğlu ve Icardi olayı nedir, sorun mu var?

Aktürkoğlu, Benfica'daki performansıyla göz dolduruyor. Geçtiğimiz 5 maçta 4 gol ve 2 asistle takımına önemli katkılarda bulunan genç futbolcu, yükselen formuyla dikkatleri üzerine çekti. Taraftarlar, Aktürkoğlu'nun bu başarısını ve Benfica'daki kariyerini merakla takip ediyor.

Galatasaray Maçını Değerlendirdi

Canlı yayın sırasında, Rigas ile Galatasaray arasında oynanan maçı da değerlendiren Kerem, "Ben de sizler gibi Galatasaray taraftarıyım. İnişler çıkışlar olabiliyor. Galatasaray her zaman bu süreçleri hızlı atlatan güçlü bir takımdır," dedi. Bu sözleriyle, takımına olan bağlılığını bir kez daha vurgulamış oldu.

Icardi ile Aralarında Sorun Yok

Icardi'nin sosyal medyada veda mesajı paylaşmamasıyla ilgili soruya ise Aktürkoğlu, "İnsanlar özel hayatını sosyal medyadan yaşamak zorunda değil. Icardi ile aramızda bir sorun yok. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Geçen gün konuştuk," yanıtını verdi. Bu açıklama, taraftarların Icardi ve Aktürkoğlu arasındaki ilişkiye dair endişelerini gidermiş oldu.

Eski Takım Arkadaşına Destek

Yayın sırasında Kerem Aktürkoğlu, eski takım arkadaşı Yunus Akgün'e de selam gönderdi. Yunus'un performansını öven Aktürkoğlu, "Sol açıkta senden öyle bir performans beklemiyordum, sağ açıkta uçuyorsun zaten," şeklinde konuştu. Bu dostluk mesajı, futbol dünyasında birlikteliğin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Arjantinlilerle İlişkisi

Arjantinli futbolcularla olan ilişkisi hakkında da konuşan Aktürkoğlu, "Benim Arjantinlilerle aram iyi oluyor genelde. Arjantinlileri seviyorum," dedi. Bu ifadeleriyle, Arjantin futbolunun ona kattığı deneyimlere de dikkat çekmiş oldu.

Türk Futboluna Destek Çağrısı

Son olarak, Barış ile arasının iyi olduğunu belirten Kerem, "Çok iyi oyuncu, çok iyi bir isim. Allah yolunu bahtını açık etsin. Başarılı bir oyuncu. Bu konuda milliyetçiyim konuşurum. Türk oyunculara biraz daha destek olursak daha iyi olur," dedi. Bu açıklaması, Türk futboluna olan bağlılığını ve Türk oyuncuların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.