Lyon’da Zaha kararı! Kadroya giremedi

Sezon başında Galatasaray'dan Fransa'nın Lyon takımına kiralanan Fildişili yıldız Wilfried Zaha ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Zaha, takımının Nantes ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Zaha'nın kadroda olmaması ile ilgili değerlendirmede bulunan Fransız basını kararını "teknik bir seçim" olduğunu belirtti.

BEKLENEN PERFORMANSI VEREMEDİ

Yaklaşık 1 hafta önce Lyon Foot'un haberine göre; Fildişi Sahilli futbolcunun kadro dışı kalabileceği belirtilmişti. Fransa Ligue 1'in 6. haftasında oynanan beklenen performansı gösteremediği için 53. dakikada oyundan alınan hücum oyuncusunun kadro dışı kalma riskinin en büyük sebebi olarak oyuncunun davranışları gösterildi.

SADECE 91 DAKİKA FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı takımdan 3 milyon Euro karşılığında kiralanan ve bu sezon Fransa temsilcisi ile 3 maçta yalnızca 91 dakika süre bulabilen Wilfried Zaha, 1 asistlik performans sergiledi.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Fransız basını, Zaha'nın Toulouse maçındaki performansını manşetlerine taşıdı. L'Equipe, Zaha'ya 10 üzerinden 2 puan vererek oyuncuyu sahanın en kötüsü seçti. Footmercato ise "Wilfried Zaha herkesi sinirlendirdi" başlığını attığı ve oyuncunun maç içindeki umursamaz tavırlarına dikkat çekti. Footmercato, Zaha'ya 10 üzerinden 1.5 puan verirken, yıldız ismin top kayıplarına vurgu yaptı.

Zaha'nın ruh halinin endişe verici olduğunu belirten Footmercato, oyuncunun sosyal medyadaki sinir bozucu tavırları nedeniyle hedef gösterildiğinin altını çizdi.

Jeunesfooteux adlı site ise Lyon'un şimdiden Zaha ile ayrılık planları yaptığını yazdı.

Lyonfoot adlı site de Wilfried Zaha'ya 1 puan verdi ve oyuncuyu sahanın en kötüsü seçti. Haberde Zaha'nın saha içindeki davranışları "toksik" sözcüğüyle nitelendirildi. Fildişi Sahilli futbolcunun önümüzdeki haftalarda kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Eurosport Fransa ise Wilfried Zaha'nın geri pasları, top kayıpları, huysuz hareketleri ve oyundan alınırken sergilediği tavırlara vurgu yaptı.