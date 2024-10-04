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Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Daha fazla rol üstleniyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 15:35
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Carlo Ancelotti’den Arda Güler açıklaması: Daha fazla rol üstleniyor

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in takım içindeki rekabetten dolayı çok fazla süre alamadığını söyledi. Ancelotti, "Arda için ilk 11'de yer bulmak kolay değil, rekabet çok fazla. İki maça ilk 11'de çıktı ve geçen yıla göre daha fazla rol üstleniyor." dedi.

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